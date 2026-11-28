नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल । राजधानी के मास्टर प्लान की सुनवाई में तालाबों के संरक्षण और उनके आसपास निर्माण का मुद्दा गरमाया हुआ है। जहां फंदा के 66 गांवों के किसान निर्माण पर रोक का विरोध कर रहे हैं, वहीं शुक्रवार को पर्यावरणविदों और विशेषज्ञों ने तालाबों को प्रदूषण से बचाने के लिए वाटर क्वालिटी इंडेक्स लागू करने और किनारे के अवैध निर्माणों को वैध न करने की मांग उठाई।

बड़े तालाब की बायोडायवर्सिटी 81 प्रतिशत तक घटी पर्यावरणविद् डॉ. सुभाष पांडे ने अपनी आपत्ति में कहा कि शहर के 20 से ज्यादा तालाबों का सही संरक्षण नहीं हो रहा है। पिछले 21 सालों में बड़े तालाब की बायोडायवर्सिटी 81 प्रतिशत तक घट गई है। हालात नहीं सुधरे तो 20 साल में इसका पानी पीने लायक नहीं बचेगा।

उन्होंने वेटलैंड रूल्स-2017 के तहत 2.25 हेक्टेयर से बड़ी सभी वाटर बॉडीज को सेंसिटिव जोन घोषित करने का सुझाव दिया, ताकि पॉलीथिन और माइक्रो-प्लास्टिक का प्रदूषण रोका जा सके। उन्होंने तालाब किनारे अतिक्रमण नियमित करने पर भी कड़ा विरोध जताया। वेस्टर्न बायपास और लेक फ्रंट जी-4 के नियमों पर सवाल भोपाल सिटीजंस फोरम के अरुण गुर्टू ने कहा कि बड़ा तालाब 10 से 12 लाख लोगों की प्यास बुझाता है, लेकिन इसके पास 24 व 30 मीटर चौड़ी सड़कों और 75 मीटर चौड़े वेस्टर्न बायपास के प्रस्ताव से इसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है।