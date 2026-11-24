नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में नियुक्त किए गए आयुष चिकित्सकों और पैरामेडिकल कर्मचारियों को दोबारा शासकीय स्वास्थ्य सेवा में बहाल करने की मांग उठी है। कोविड-19 आयुष चिकित्सक एवं पैरामेडिकल संघ मध्य प्रदेश ने इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. देवेंद्र सूर्यवंशी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने भोपाल में अपर कलेक्टर पीसी शाक्य को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई है कि महामारी के दौरान नियुक्त किए गए आयुष चिकित्सक, दंत चिकित्सक, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, ईसीजी टेक्नीशियन और अन्य पैरामेडिकल स्वास्थ्यकर्मियों को फिर से शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल किया जाए। इसके लिए रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति और समायोजन का अवसर देने की मांग की गई है।