MP News: 'पेंशनरों की महंगाई राहत जनवरी से दे सरकार'; एसोसिएशन ने CM को लिखा पत्र

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश के चार लाख से अधिक पेंशनरों को जुलाई 2026 से 60 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दी जाएगी। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि जब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जनवरी 2026 से बढ़ाया गया है तो फिर पेंशनरों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है।

अलग-अलग राहत देने का विरोध



