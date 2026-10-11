MP में कर्मचारियों की बड़ी मांग: मंत्रालय संवर्ग को मिले राजपत्रित दर्जा और दीपावली पर एक माह का बोनस

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। वल्लभ भवन मंत्रालय के सहायक अनुभाग अधिकारी संवर्ग के कर्मचारियों को राजपत्रित सेवा श्रेणी (2) घोषित किया जाए। मप्र राज्य मंत्रालय शासकीय अधिकारी कर्मचारी संघ ने इस संबंध में मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल को पत्र लिखा है।

संघ के अध्यक्ष ओपी गौर ने कहा कि मंत्रालय में कार्यरत सहायक अनुभाग अधिकारियों के संवर्ग के कर्मचारियों को राजपत्रित सेवा श्रेणी 2 अभी तक घोषित नहीं किया गया है। राजपत्रित सेवा श्रेणी (2) घोषित करने की मांग उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के 11 अप्रैल 2006 के परिपत्र का उल्लेख भी किया कि परिपत्र में सीधी भर्ती तथा पदोन्नति से भरे जाने वाले वेतनमान रुपये 6500-10500 (पुनरीक्षित वेतनमान रुपये 9300-34800 ± 4200 ग्रेड पे) के पदों को राजपत्रित सेवा श्रेणी (2) घोषित करने के निर्देश जारी किए गए है।