इंदौर, उज्जैन और रीवा के विकास को मिलेगी नई रफ्तार; ₹6,500 करोड़ के विकास कार्यों का बनेगा रोडमैप

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। इंदौर में 28 अक्टूबर को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय अर्बन कॉन्क्लेव में साढ़े ₹6,500 करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों का रोडमैप प्रस्तुत होगा। सुनियोजित नगरीय विकास की संभावनाओं, निवेश प्रोत्साहन तथा आधुनिक शहरी अधोसंरचना को गति देने के उद्देश्य से आयोजित कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अधोसंरचना के कार्यों का भूमिपूजन व लोकार्पण कर सकते हैं।

कॉन्क्लेव में प्रदेश के भावी शहरों की प्राथमिकताओं एवं आवश्यकताओं, डिजिटल गवर्नेंस, ग्रीन सिटी अवधारणा तथा पर्यावरण-अनुकूल सतत विकास जैसे विषयों पर विषय-विशेषज्ञों और नीति-निर्माताओं द्वारा गहन विचार-विमर्श किया जाएगा। एक्सपर्ट्स जुटाएंगे रणनीति शहरी क्षेत्रों में जल राशि के सुदृढ़ एवं वैज्ञानिक प्रबंधन तथा प्रयुक्त जल के पुनः चक्रण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कॉन्क्लेव में उपचारित प्रयुक्त जल पुनर्चक्रण विजन पर भी चर्चा होगी। इसका मुख्य ध्येय उपचारित जल का सुरक्षित एवं व्यापक उपयोग सुनिश्चित कर प्राकृतिक व ताजे जल स्रोतों पर बढ़ती निर्भरता को कम करना तथा जल संरक्षण को नगरीय विकास की मुख्यधारा का अनिवार्य अंग बनाना है।