भोपाल में Dhoom-2 की कहानी सच! ऋतिक जैसी बॉडी, स्केटिंग सीखी, 65 लाख की SUV से चोरी करने पहुंचा अनूप

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। फिल्म धूम-2 की तर्ज पर देश के अलग-अलग शहरों में चोरी की सनसनीखेज वारदातें करने वाला शातिर चोर अनूप सिंह एक बार फिर पुलिस की गिरफ्त में आया है। इस बार वह टीटीनगर क्षेत्र में कार चोरी में गिरफ्तार हुआ। पुलिस से बचने के लिए वह बिना नंबर प्लेट की 65 लाख कीमत की एसयूवी लेकर चोरी करने पहुंचा था। लेकिन पुलिसकर्मियों ने दाढ़ी व चोटी से उसे पहचान लिया और मंगलवार को चोरी के अन्य साथी अहमद हुसैन के साथ गिरफ्तार किया। उसके पास से भोपाल और इंदौर से चोरी की गईं दो कारें और चोरी में उपयोग की जा रही लग्जरी कार जब्त की गई है।

भोपाल के अलग-अलग थाना में 17 आपराधिक रिकॉर्ड थाना प्रभारी गौरव सिंह दोहरे के अनुसार 38 वर्षीय अनूप सिंह 1100 क्वार्टर, हबीबगंज का रहने वाला है। वर्तमान में वह परवलिया स्थित शीतल स्टार सिटी कॉलोनी में रहता है। बदमाश के खिलाफ भोपाल के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में 17 आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हैं। साथ ही वह देशभर के अलग-अलग शहरों में भी वारदात कर चुका है।