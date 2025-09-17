भोपाल में Dhoom-2 की कहानी सच! ऋतिक जैसी बॉडी, स्केटिंग सीखी, 65 लाख की SUV से चोरी करने पहुंचा अनूप

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। फिल्म धूम-2 की तर्ज पर देश के अलग-अलग शहरों में चोरी की सनसनीखेज वारदातें करने वाला शातिर चोर अनूप सिंह एक बार फिर पुलिस की गिरफ्त में आया है। इस बार वह टीटीनगर क्षेत्र में कार चोरी में गिरफ्तार हुआ। पुलिस से बचने के लिए वह बिना नंबर प्लेट की 65 लाख कीमत की एसयूवी लेकर चोरी करने पहुंचा था। लेकिन पुलिसकर्मियों ने दाढ़ी व चोटी से उसे पहचान लिया और मंगलवार को चोरी के अन्य साथी अहमद हुसैन के साथ गिरफ्तार किया। उसके पास से भोपाल और इंदौर से चोरी की गईं दो कारें और चोरी में उपयोग की जा रही लग्जरी कार जब्त की गई है।
थाना प्रभारी गौरव सिंह दोहरे के अनुसार 38 वर्षीय अनूप सिंह 1100 क्वार्टर, हबीबगंज का रहने वाला है। वर्तमान में वह परवलिया स्थित शीतल स्टार सिटी कॉलोनी में रहता है। बदमाश के खिलाफ भोपाल के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में 17 आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हैं। साथ ही वह देशभर के अलग-अलग शहरों में भी वारदात कर चुका है।
बीते पांच सितंबर को उसने टीटीनगर क्षेत्र से हिमांशु उपाध्याय नामक व्यक्ति की कार चोरी की थी। अनूप परवलिया निवासी अपने साथी 40 वर्षीय अहमद हुसैन के साथ पहुंचा और मास्टर चाबी से कार का लॉक खोलकर उसे चोरी कर लिया। जिस लग्जरी कार से चोरी के लिए अनूप और उसका साथी पहुंचे थे, उसकी नंबर प्लेट उन्होंने निकाल ली थी। लेकिन पुलिस आरोपी को हुलिये से पहचान गई और चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया।
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह फिल्म धूम-2 से खासा प्रभावित है। वह सबसे शातिर चोर बनने की चाह रखता है। इसीलिए उसने मजबूत बॉडी बनाई, साथ ही स्केटिंग भी सीखी और हाईटेक गैजेट्स अपने साथ रखता है। पुलिस आरोपी से चोरी की अलग-अलग वारदातों को लेकर भी पूछताछ कर रही है।
