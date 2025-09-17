भोपाल : पुलिस के हत्थे चढ़ा बिजली केबल चुराने वाले गिरोह का तीन सदस्य, बाइक समेत कई सामान बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बैरसिया पुलिस ने बुधवार को बिजली केबल चुराने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इन बदमाशों के पास से बाइक, चोरी के बिजली का केबल बरामद किया गया है।

वेयर हाउस के गार्ड ने की थी शिकायत

पुलिस के अनुसार 17 सितंबर को ग्राम सोहाया के रितिक जोशी ने पुलिस में शिकायत की थी कि बजरंग मथुरा वेयर हाउस पर वह गार्ड की नौकरी करता है। उसकी बिजली बंद होने पर उसने देखा कि अज्ञात चोर करीब 200 फीट के बिजली केबल ले गया है। उस पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया गया। उस पर तत्काल कार्रवाई कर एक संदेही को पकड़ा।