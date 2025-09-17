भोपाल : पुलिस के हत्थे चढ़ा बिजली केबल चुराने वाले गिरोह का तीन सदस्य, बाइक समेत कई सामान बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बैरसिया पुलिस ने बुधवार को बिजली केबल चुराने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इन बदमाशों के पास से बाइक, चोरी के बिजली का केबल बरामद किया गया है।
पुलिस के अनुसार 17 सितंबर को ग्राम सोहाया के रितिक जोशी ने पुलिस में शिकायत की थी कि बजरंग मथुरा वेयर हाउस पर वह गार्ड की नौकरी करता है। उसकी बिजली बंद होने पर उसने देखा कि अज्ञात चोर करीब 200 फीट के बिजली केबल ले गया है। उस पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया गया। उस पर तत्काल कार्रवाई कर एक संदेही को पकड़ा।
पूछताछ में उसने चोरी की बात कबूल की। बाद में पुलिस ने पीपलधर थाना शमशाबाद जिला विदिशा निवासी 60 वर्षीय लालाराम कुशवाह, ग्राम सतीशी खेजड़ा शमशाबाद जिला विदिशा, 22 वर्षीय छोटू उर्फ चुन्नीलाल और शिवराज कुशवाह को गिरफ्तार कर एक बाइक, 200 फीट बिजली केबल और केबल काटने के उपकरण समेत 85 हजार रुपये का चोरी का माल बरामद किया है।
