    भोपाल : पुलिस के हत्थे चढ़ा बिजली केबल चुराने वाले गिरोह का तीन सदस्य, बाइक समेत कई सामान बरामद

    बैरसिया पुलिस ने बुधवार को बिजली केबल चुराने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इन बदमाशों के पास से बाइक, चोरी के बिजली का केबल बरामद किया गया है। गार्ड ने देखा था कि अज्ञात चोर करीब 200 फीट के बिजली केबल ले गया है।

    By Brijendra Rishishwar
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Wed, 17 Sep 2025 11:21:10 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 17 Sep 2025 11:21:10 PM (IST)
    बिजली केबल चुराने वाले गिरोह का तीन सदस्य गिरफ्तार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बैरसिया पुलिस ने बुधवार को बिजली केबल चुराने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इन बदमाशों के पास से बाइक, चोरी के बिजली का केबल बरामद किया गया है।

    वेयर हाउस के गार्ड ने की थी शिकायत

    पुलिस के अनुसार 17 सितंबर को ग्राम सोहाया के रितिक जोशी ने पुलिस में शिकायत की थी कि बजरंग मथुरा वेयर हाउस पर वह गार्ड की नौकरी करता है। उसकी बिजली बंद होने पर उसने देखा कि अज्ञात चोर करीब 200 फीट के बिजली केबल ले गया है। उस पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया गया। उस पर तत्काल कार्रवाई कर एक संदेही को पकड़ा।

    बाइक समेत कई चीजें बरामद

    पूछताछ में उसने चोरी की बात कबूल की। बाद में पुलिस ने पीपलधर थाना शमशाबाद जिला विदिशा निवासी 60 वर्षीय लालाराम कुशवाह, ग्राम सतीशी खेजड़ा शमशाबाद जिला विदिशा, 22 वर्षीय छोटू उर्फ चुन्नीलाल और शिवराज कुशवाह को गिरफ्तार कर एक बाइक, 200 फीट बिजली केबल और केबल काटने के उपकरण समेत 85 हजार रुपये का चोरी का माल बरामद किया है।

