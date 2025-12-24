दिग्विजय सिंह का विवादित बयान, कहा- बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की वजह भारत में अल्पसंख्यकों पर होने वाली कार्रवाई , भजापा ने बता दिया ISI एजेंट

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल : बांग्लादेश में हो रही हिंसा में निशाने पर हिंदू सहित वहां का अन्य अल्पसंख्यक समुदाय है। इसे लेकर भारत में कड़ी नाराजगी के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने विवादित बयान दिया है।

उन्होंने मंगलवार को नई दिल्ली में एक न्यूज एजेंसी को दिए बयान में कहा कि जब से बांग्लादेश में सरकार बदली है, तब से वहां वे सारे तत्व सक्रिय हो गए हैं, जो धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं। ये हालात हमारे देश में हैं, यहां वही धर्मांधता फैलाने वाली कट्टरपंथी ताकतें जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध कार्रवाई कर रही हैं, वही प्रतिक्रिया वहां बांग्लादेश में उसी प्रकार से हो रही है।

दिग्विजय के इस बयान पर भाजपा की ओर से आपत्ति जताते हुए सवाल उठाया गया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके पीछे भारत में कौन सी ऐसी घटना है, जिसकी प्रतिक्रिया उन्हें (दिग्विजय सिंह को) वहां दिख रही है। भाजपा की ओर से कहा गया है कि दिग्विजय तय नहीं कर पा रहे हैं कि वह भारत के नागरिक हैं या फिर पाकिस्तान की आईएसआई के एजेंट हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा- पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य सभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जब से बांग्लादेश में सरकार बदली है, तब से वहां वे सारे तत्व सक्रिय हो गए हैं, जो धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं। इनका विरोध शेख हसीना और शेख मुजीब ने किया। बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों, ईसाइयों के साथ रहा है, उसकी घोर निंदा करते हैं। वहां के अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद युनूस को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।