    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 24 Dec 2025 12:31:38 AM (IST)Updated Date: Wed, 24 Dec 2025 12:38:02 AM (IST)
    दिग्विजय सिंह का विवादित बयान, कहा- बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की वजह भारत में अल्पसंख्यकों पर होने वाली कार्रवाई , भजापा ने बता दिया ISI एजेंट
    HighLights

    1. बांग्लादेश में हिंदूओं के खिलाफ हिंसा पर दिग्विजय सिंह का विवादित बयान
    2. कहा- भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई के कारण ऐसा हो रहा
    3. भाजपा की ओर से आपत्ति जताते हुए उनके इस बयान पर सवाल उठाया गया

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल : बांग्लादेश में हो रही हिंसा में निशाने पर हिंदू सहित वहां का अन्य अल्पसंख्यक समुदाय है। इसे लेकर भारत में कड़ी नाराजगी के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने विवादित बयान दिया है।

    उन्होंने मंगलवार को नई दिल्ली में एक न्यूज एजेंसी को दिए बयान में कहा कि जब से बांग्लादेश में सरकार बदली है, तब से वहां वे सारे तत्व सक्रिय हो गए हैं, जो धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं। ये हालात हमारे देश में हैं, यहां वही धर्मांधता फैलाने वाली कट्टरपंथी ताकतें जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध कार्रवाई कर रही हैं, वही प्रतिक्रिया वहां बांग्लादेश में उसी प्रकार से हो रही है।


    दिग्विजय के इस बयान पर भाजपा की ओर से आपत्ति जताते हुए सवाल उठाया गया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके पीछे भारत में कौन सी ऐसी घटना है, जिसकी प्रतिक्रिया उन्हें (दिग्विजय सिंह को) वहां दिख रही है। भाजपा की ओर से कहा गया है कि दिग्विजय तय नहीं कर पा रहे हैं कि वह भारत के नागरिक हैं या फिर पाकिस्तान की आईएसआई के एजेंट हैं।

    दिग्विजय सिंह ने कहा-

    पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य सभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जब से बांग्लादेश में सरकार बदली है, तब से वहां वे सारे तत्व सक्रिय हो गए हैं, जो धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं। इनका विरोध शेख हसीना और शेख मुजीब ने किया। बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों, ईसाइयों के साथ रहा है, उसकी घोर निंदा करते हैं। वहां के अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद युनूस को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

    भाजपा ने आाड़े हाथों लिया

    उनके इस बयान पर भोपाल से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि चाहे इंस्पेक्टर मोहन शर्मा का कांड हो या मुंबई में हुए बम धमाके, इन्होंने (दिग्विजय सिंह ने) आतंकवादियों का साथ दिया था। आतंकवादियों को 'जी' कहकर संबोधित करते हैं।

    आज भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हो रहा है, मंदिर-गुरुद्वारा जलाए जा रहे हैं, निर्दोष हिंदुओं को आग लगाई जा रही है, तब भी ये पीड़ितों के समर्थन में बोलने के बजाय आतंकवादियों और कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादियों को सहारा दे रहे हैं। यह दिखाता है कि जो कांग्रेस कल तक जिन्ना के साथ थी, आज वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्लामिक आतंकवाद के साथ खड़ी है।

    विवादों से रहा है नाता

    वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है। वह ऐसे बयान कई बार दे चुके हैं, जिनके कारण न केवल विवाद की स्थिति बनी बल्कि कांग्रेस को भी असहज होना पड़ा। पुलवामा हमले को लेकर सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए और साक्ष्य मांग लिए थे। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, वीर सावरकर का उल्लेख करते हुए उन्हें गो मांस खाने का पक्षधर बताने, आतंकी ओसामा बिन लादेन के लिए ओसामाजी संबोधन, दिल्ली के बाटला हाउस मुठभेड़ सहित कई विषय हैं, जिसको लेकर दिए पर उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा है।

