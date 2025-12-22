Bangladesh Violence: बांग्लादेश BNP नेता को सिर में मारी गोली; हादी की मौत के बाद दूसरी घटना के बाद फिर बवाल

डिजिटल डेस्क: बांग्लादेश इस वक्त गंभीर राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता से गुजर रहा है। हाल ही में इंकलाब मंच के प्रवक्ता और कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसक घटनाएं (Bangladesh Violence) सामने आई थीं। अब राजधानी ढाका से एक और हाई-प्रोफाइल गोलीबारी की खबर ने हालात और चिंताजनक बना दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक, छात्र नेतृत्व वाली नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) से जुड़े एक नेता पर अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला किया। बताया जा रहा है कि BNP के खुलना डिविजनल हेड मोतालेब सिकदर को सोमवार को सिर में गोली मारी गई। गोली उनके सिर के बाईं ओर लगी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।
गौरतलब है कि पिछले सप्ताह कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी (Sharif Usman Hadi) की मौत के बाद बांग्लादेश के कई शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़क उठे थे। हादी भारत-विरोधी बयानों के लिए जाना जाता था और वर्ष 2024 में हुए छात्र विद्रोह के दौरान वह खासा चर्चा में आया था।
