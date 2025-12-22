मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bangladesh Violence: बांग्लादेश BNP नेता को सिर में मारी गोली; हादी की मौत के बाद दूसरी घटना के बाद फिर बवाल

    Bangladesh Violence: बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता की चपेट में है। कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद शुरू हुआ तनाव अभ ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 02:05:22 PM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 02:05:22 PM (IST)
    Bangladesh Violence: बांग्लादेश BNP नेता को सिर में मारी गोली; हादी की मौत के बाद दूसरी घटना के बाद फिर बवाल
    छात्र राजनीति से जुड़े नेता पर गोलीबारी, बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा ने सरकार की चिंता बढ़ाई

    HighLights

    1. ढाका में छात्र नेतृत्व वाली पार्टी के नेता पर हमला
    2. मोतालेब सिकदर के सिर में लगी गोली, हालत गंभीर
    3. अज्ञात हमलावरों ने सरेआम वारदात को अंजाम दिया

    डिजिटल डेस्क: बांग्लादेश इस वक्त गंभीर राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता से गुजर रहा है। हाल ही में इंकलाब मंच के प्रवक्ता और कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसक घटनाएं (Bangladesh Violence) सामने आई थीं। अब राजधानी ढाका से एक और हाई-प्रोफाइल गोलीबारी की खबर ने हालात और चिंताजनक बना दिए हैं।

    जानकारी के मुताबिक, छात्र नेतृत्व वाली नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) से जुड़े एक नेता पर अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला किया। बताया जा रहा है कि BNP के खुलना डिविजनल हेड मोतालेब सिकदर को सोमवार को सिर में गोली मारी गई। गोली उनके सिर के बाईं ओर लगी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।


    गौरतलब है कि पिछले सप्ताह कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी (Sharif Usman Hadi) की मौत के बाद बांग्लादेश के कई शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़क उठे थे। हादी भारत-विरोधी बयानों के लिए जाना जाता था और वर्ष 2024 में हुए छात्र विद्रोह के दौरान वह खासा चर्चा में आया था।

    यह भी पढ़ें- Bangladesh Violence: बांग्लादेश में हिंदू युवक की नृशंस हत्या... भीड़ ने पहले बेरहमी से पीटा, फिर पेड़ से बांधकर जिंदा जलाया

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.