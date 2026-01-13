मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 13 Jan 2026 08:23:03 AM (IST)Updated Date: Tue, 13 Jan 2026 08:23:03 AM (IST)
    दिग्विजय सिंह ने ब्राह्मण बेटियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले IAS अधिकारी संतोष वर्मा का किया बचाव
    दिग्विजय सिंह ने किया आइएएस अधिकारी संतोष वर्मा का बचाव। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. दिग्विजय सिंह ने आईएएस संतोष वर्मा का बचाव किया।
    2. बयान के संदर्भ को समझना जरूरी बताया।
    3. एससी-एसटी वर्ग में असंतोष के कारणों पर सवाल।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ब्राह्मण बेटियों के लिए असभ्य बयान देने वाले आइएएस अधिकारी संतोष वर्मा का बचाव किया है।

    सोमवार को दिग्विजय सिंह ने भोपाल में कहा कि संतोष वर्मा ने किस संदर्भ में अपनी बात कही है, यह देखा जाना चाहिए। बयान को लेकर उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया हैं। बात यह नहीं है कि उनका बयान क्या है। यह देखा जाना चाहिए कि अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के लोगों के अंदर यह भावना क्यों पैदा हो रही है। कहीं न कहीं तो कमी है। यह हम में भी हो सकती है।

    बता दें कि दिग्विजय सिंह ने अपनी पार्टी कांग्रेस के रुख के विरुद्ध संतोष वर्मा का बचाव किया है। वर्मा ने जब यह विवादित बयान दिया था तो मध्य कांग्रेस के पदाधिकारियों ने इस पर प्रतिक्रिया में कहा था कि राज्य सरकार को कार्रवाई पर निर्णय लेना चाहिए।


    उल्लेखनीय है कि संतोष वर्मा ने भोपाल में विवादित बयान में कहा था कि अरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए, जब तक ब्राह्मण अपनी बेटी का दान न करें या संबंध न बनाएं। इस असभ्य बयान का विरोध किया जा रहा है।

