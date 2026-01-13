दिग्विजय सिंह ने ब्राह्मण बेटियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले IAS अधिकारी संतोष वर्मा का किया बचाव

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ब्राह्मण बेटियों के लिए असभ्य बयान देने वाले आइएएस अधिकारी संतोष वर्मा का बचाव किया है।

सोमवार को दिग्विजय सिंह ने भोपाल में कहा कि संतोष वर्मा ने किस संदर्भ में अपनी बात कही है, यह देखा जाना चाहिए। बयान को लेकर उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया हैं। बात यह नहीं है कि उनका बयान क्या है। यह देखा जाना चाहिए कि अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के लोगों के अंदर यह भावना क्यों पैदा हो रही है। कहीं न कहीं तो कमी है। यह हम में भी हो सकती है।