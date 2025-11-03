'दिल्ली दंगे के आरोपित उमर खालिद निर्दोष', दिग्विजय सिंह बोले- उसके साथ न्याय होना चाहिए, BJP ने कहा- पाकिस्तान चले जाएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: दिल्ली दंगे के आरोपित जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को लेकर दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “उमर खालिद बेकसूर है। उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। पीएचडी स्कॉलर है और किसी भी मापदंड में राष्ट्रद्रोही नहीं है। उसे तत्काल रिहा किया जाना चाहिए।”

'उमर खालिद के साथ न्याय होना चाहिए' दिग्विजय सिंह इससे पहले भी कई बार उमर खालिद के समर्थन में बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि पांच वर्षों से जेल में बंद उमर खालिद के साथ न्याय होना चाहिए। ज्ञात रहे कि उमर खालिद पर वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश रचने और भीड़ को भड़काने का आरोप है।