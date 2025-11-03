मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'दिल्ली दंगे के आरोपित उमर खालिद निर्दोष', दिग्विजय सिंह बोले- उसके साथ न्याय होना चाहिए, BJP ने कहा- पाकिस्तान चले जाएं

    मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने दिल्ली दंगे के आरोपित जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को निर्दोष बताते हुए उसकी तत्काल रिहाई की मांग की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उमर एक पीएचडी स्कॉलर है और किसी भी मापदंड में राष्ट्रद्रोही नहीं है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 03 Nov 2025 04:53:51 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 03 Nov 2025 04:53:51 PM (IST)
    'दिल्ली दंगे के आरोपित उमर खालिद निर्दोष', दिग्विजय सिंह बोले- उसके साथ न्याय होना चाहिए, BJP ने कहा- पाकिस्तान चले जाएं
    दिग्विजय सिंह ने दिल्ली दंगे के आरोपित जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को निर्दोष बताया।

    HighLights

    1. उमर खालिद पर दिग्विजय का बयान।
    2. भाजपा ने जताई तीखी प्रतिक्रिया ।
    3. पांच साल से जेल में बंद है उमर खालिद।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: दिल्ली दंगे के आरोपित जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को लेकर दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “उमर खालिद बेकसूर है। उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। पीएचडी स्कॉलर है और किसी भी मापदंड में राष्ट्रद्रोही नहीं है। उसे तत्काल रिहा किया जाना चाहिए।”

    'उमर खालिद के साथ न्याय होना चाहिए'

    दिग्विजय सिंह इससे पहले भी कई बार उमर खालिद के समर्थन में बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि पांच वर्षों से जेल में बंद उमर खालिद के साथ न्याय होना चाहिए। ज्ञात रहे कि उमर खालिद पर वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश रचने और भीड़ को भड़काने का आरोप है।


    नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 2019 के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों में भी उसकी भूमिका बताई गई थी। अक्टूबर 2020 में दिल्ली पुलिस ने पूर्वोत्तर दिल्ली के खजूरी खास क्षेत्र में हुई आगजनी और तोड़फोड़ के एक मामले में भी उसके खिलाफ FIR दर्ज की थी। पुलिस का दावा है कि उसके पास खालिद और अन्य आरोपियों की संलिप्तता के पर्याप्त सबूत हैं।

    BJP ने दी तीखी प्रतिक्रिया

    दिग्विजय सिंह के इस बयान पर BJP ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह को भारत की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय का व्यवहार पाकिस्तानी जैसा है और वे आतंकवादियों को सम्मान देते हैं। रामेश्वर शर्मा ने व्यंग्य करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान जाकर बस जाना चाहिए क्योंकि उनके मन में आतंकवादियों के प्रति श्रद्धा है।

    इस बयान ने एक बार फिर सियासी माहौल को गर्मा दिया है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस नेता बार-बार ऐसे बयानों से देश के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इसे मानवीय दृष्टिकोण से दिया गया बयान बताया है।

    यह भी पढ़ें- 'जनरल कैटेगरी के साथ हुआ अन्याय...', पदोन्नति नियम 2025 पर सपाक्स का विरोध, 12 नवंबर को MP हाईकोर्ट में रखेगा पक्ष

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.