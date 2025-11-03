'जनरल कैटेगरी के साथ हुआ अन्याय...', पदोन्नति नियम 2025 पर सपाक्स का विरोध, MP हाईकोर्ट में रखेगा पक्ष

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्यप्रदेश में लागू किए गए पदोन्नति नियम 2025 (MP Promotion Rules 2025) को लेकर सामान्य, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक अधिकारी-कर्मचारी संस्था (SAPAKS) ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सपाक्स का कहना है कि सरकार ने गलत नियम से पदोन्नत हुए कर्मचारियों को पदावनत नहीं करने का जो निर्णय लिया है, उसका विरोध किया जाएगा।

HC जबलपुर में सपाक्स रखेगा अपना पक्ष 12 नवंबर को हाईकोर्ट जबलपुर में सपाक्स की ओर से सरकार के नए नियमों को लेकर अपना पक्ष रखा जाएगा। संगठन का मुख्य तर्क है कि वर्ष 2002 के नियमों को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था, इसलिए उन्हीं नियमों के आधार पर अब पदोन्नति देना न्यायसंगत नहीं है।