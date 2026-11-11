दिग्विजय सिंह की यात्रा का अगला पड़ाव यूपी, अखिलेश यादव के साथ कदमताल से मचेगी चुनावी हलचल

डिजिटल डेस्क। दिवाली ब्रेक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की 'सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा' एक बार फिर गति पकड़ने जा रही है। 20 अक्टूबर को उज्जैन से महाकाल के दर्शन के बाद शुरू हुई यह पदयात्रा 5 नवंबर को त्योहार के चलते राघौगढ़ के पाटई आश्रम में रुकी थी।

अब बुधवार, 11 नवंबर से दिग्गी राजा का यह कारवां गुना के आरोन से अपनी अगली मंजिल की ओर कूच करेगा। मध्य प्रदेश से शुरू होकर यह यात्रा जल्द ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और वहां के चुनावी माहौल में राजनीतिक हलचल भी बढ़ाएगी।

18 नवंबर को यूपी में करेगी प्रवेश

तय कार्यक्रम के अनुसार, मध्य प्रदेश के 8 जिलों और 16 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए यह यात्रा 18 नवंबर को उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी। अशोकनगर जिले के चंदेरी, दिल्ली दरवाजा और प्राणपुर होते हुए यह यात्रा 18 नवंबर की दोपहर बेतवा नदी (राजघाट बांध चौराहा) पहुंचेगी। यहीं से दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की सीमा पार कर यूपी के ललितपुर जिले में कदम रखेंगे।

यूपी के बाद फिर एमपी आएगी यात्रा

उत्तर प्रदेश में यह यात्रा 18 से 22 नवंबर तक (5 दिन) ललितपुर जिले के विभिन्न गांवों और कसबों से होकर गुजरेगी। इसके बाद 23 नवंबर को यह दोबारा मध्य प्रदेश (निवाड़ी जिले) में प्रवेश करेगी। 25 नवंबर को ओरछा के श्री रामराजा सरकार मंदिर में इस यात्रा का समापन होगा। अगले दिन, 26 नवंबर को ओरछा में भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने के बाद, दिग्विजय सिंह दतिया जाकर पीतांबरा माई के दर्शन करेंगे।