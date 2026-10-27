भोपाल में बदहाल फायर सिस्टम...28 लाख की आबादी पर सिर्फ 8 सक्रिय फायर स्टेशन, 54 साल पुरानी दमकलों के भरोसे राजधानी

अनुज मैना, नवदुनिया, भोपाल। महानगर का दर्जा पाने की ओर बढ़ रहे भोपाल में आग से निपटने वाली व्यवस्था खुद बदहाली से जूझ रही है। रविवार रात आइएसबीटी परिसर में खड़ी आठ बसों में लगी आग और इससे पहले न्यू मार्केट में दुकानों में आग लगने की घटना के दौरान दमकल वाहनों के देरी से पहुंचने की घटनाओं ने नगर निगम के अग्निशमन इंतजामों की पोल खोल दी है। शहर में तेजी से बढ़ती आबादी और ऊंची इमारतों के बीच फायर सिस्टम की तैयारियां अब भी नाकाफी हैं।

11 फायर स्टेशन में से 8 ही सक्रिय हालात यह हैं कि निगम के पास मौजूद दमकल वाहनों का बड़ा हिस्सा उम्र पूरी कर चुका है, फायर स्टेशनों की संख्या जरूरत से काफी कम है और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी भी बनी हुई है। ऐसे में आग लगने पर शुरुआती समय में राहत और बचाव कार्य शुरू करना चुनौती बन जाता है। ऐसे में आग लगने की स्थिति में शुरुआती मिनटों में राहत पहुंचाने की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शहर में करीब 28 लाख की आबादी और 418 वर्ग किमी क्षेत्र के लिए 11 फायर स्टेशन बताए जाते हैं, जिनमें से आठ ही सक्रिय हैं। तीन स्थानों पर सीमित संसाधनों के साथ दमकलें खड़ी हैं।

45 दमकलों में सिर्फ 20 आग बुझाने के काबिल जानकारी के अनुसार, नगर निगम के अग्निशमन अमले में शामिल 33 दमकल वाहन शामिल हैं, जबकि जरूरत 56 वाहनों की है। इनमें से 18 वाहन तो 20 से 54 साल पुराने हैं। जबकि नेशनल फायर एडवाइजरी के मानकों के अनुसार दमकलों की उपयोगी अवधि करीब 10 साल मानी जाती है। इसके बावजूद पुरानी गाड़ियों पर निर्भरता बनी हुई है। ऐसे में सवाल है कि आग की बड़ी घटना होने पर निगम का अमला कितनी तेजी और क्षमता से मुकाबला कर पाएगा। साथ ही दमकल विभाग कर्मचारियों की कमी से भी जूझ रहा है। दमकल विभाग को 800 से 1000 फायर कर्मियों की जरूरत है, लेकिन दमकल विभाग के पास करीब 350 कर्मचारी की उपलब्ध हैं।