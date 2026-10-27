भोपाल में अब घर बैठे पाएं नगर निगम की 11 सुविधाएं, गार्डन बुकिंग और रोड कटिंग समेत कई नागरिक सेवाएं हुईं ऑनलाइन

अनुज मैना, नवदुनिया, भोपाल। किसी समारोह या कार्यक्रम के आयोजन के लिए नगर निगम का गार्डन या आडिटोरियम बुक कराना है तो अब कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। नगर निगम भोपाल ने ई-नगर पालिका (ईएनपी 2.0) पोर्टल पर आडिटोरियम, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों और गार्डन की बुकिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की है। इन सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने वाला भोपाल प्रदेश का पहला नगरीय निकाय बन गया है।

नई व्यवस्था के तहत नागरिक घर बैठे बुकिंग के लिए आवेदन कर सकेंगे नई व्यवस्था के तहत नागरिक घर बैठे बुकिंग के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा रोड कटिंग की अनुमति, पानी के टैंकर, सेप्टिक टैंक और सीवरेज की सफाई, कचरा व मलबा उठवाने जैसी सेवाओं के लिए भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। पोर्टल पर अग्निशमन सेवा, मोबाइल टायलेट, शव वाहन, पेड़ काटने व परिवहन की अनुमति और फिल्मों की शूटिंग की अनुमति के लिए भी आवेदन की सुविधा दी गई है।