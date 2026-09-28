भोपाल-इंदौर से मिलेगी डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट! शारजाह और बैंकॉक के लिए शुरू होगी विमान सेवा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। भोपाल से अयोध्या और शारजाह के लिए विमान सेवा शीघ्र शुरू की जाएगी। इसके साथ ही इंदौर से बैंकॉक के लिए भी विमान सेवा प्रारंभ करने की तैयारी है। वर्तमान में इन तीनों स्थानों के लिए मध्य प्रदेश से कोई विमान सेवा नहीं है।

विमान सेवा में निवेश का प्रस्ताव रखा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुबई दौरे के दौरान भोपाल से विमान सेवा शुरू करने के लिए निजी निवेशकों से चर्चा की थी। इसके बाद निजी विमान सेवा कंपनी के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर विमान सेवा में निवेश का प्रस्ताव रखा।