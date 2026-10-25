MP के 7 जिलों के 35 निर्माण कार्यों की जांच में बड़ा खुलासा; वडोदरा की फर्म ब्लैकलिस्ट, इंजीनियरों को नोटिस जारी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल । मध्यप्रदेश के सात जिलों के 35 निर्माण कार्यों के निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा में गुणवत्ता संबंधी कमियों पर मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निरीक्षण दलों की अनुशंसाओं पर समयबद्ध कार्रवाई की जाए और निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए।

विभाग के सात निरीक्षण दलों ने विदिशा, बालाघाट, श्योपुर, बड़वानी, मऊगंज, शाजापुर एवं दमोह जिलों के 35 निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। वडोदरा की कंपनी होगी ब्लैकलिस्ट

समीक्षा में बड़वानी जिले में पीजी योजना के अंतर्गत 20.89 किलोमीटर लंबे बलवाड़ी–देवली–धवली मार्ग की कार्य स्थिति असंतोषजनक पाई जाने पर संबंधित कार्यपालन यंत्री, अनुविभागीय अधिकारी एवं उपयंत्री को नोटिस जारी किए। ठेकेदार मेसर्स सोरथिया वेलजी रत्ना एंड कंपनी, वडोदरा के विरुद्ध ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए।