नमन मिश्रा, नईदुनिया, भोपाल । सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरियां घट रही हैं। सरकार स्वरोजगार पर जोर दे रही है। उसके लिए आसान पूंजी उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं संचालित हैं, लेकिन पूंजी की बाधा पूरी तरह खत्म नहीं हुई। ऋण लेकर काम शुरू करने की उम्मीद में बैंक पहुंच रहे अधिकतर लोग निराश लौट रहे हैं, क्योंकि वहां उनके आवेदन खारिज कर दिए जा रहे हैं।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में इस साल एक लाख 53 हजार 777 आवेदन बैंकों तक पहुंचे। इनमें 60 हजार 853 आवेदन स्वीकृत हुए और 54 हजार 771 को ऋण मिला। यानी कुल आवेदकों में केवल 35.62 प्रतिशत लोगों तक ही ऋण पहुंचा। 83 हजार 624 आवेदन निरस्त कर दिए गए। कुल आवेदनों में निरस्तीकरण का आंकड़ा 54.38 प्रतिशत है।

जिन कारीगरों को अपने पारंपरिक हुनर के दम पर कारोबार बढ़ाना था, उनमें बड़ी संख्या को योजना से आर्थिक मदद नहीं मिल सकी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना की स्थिति भी ऐसी ही है। इसमें पांच हजार 799 आवेदन प्राप्त हुए, लेकिन केवल एक हजार 559 मामलों में ऋण मिल पाया। यह आंकड़ा 26.88 प्रतिशत ही है। शेष चार हजार 240 आवेदकों को निराश होना पड़ा। फुटपाथ कारोबारियों को भी आधे से कम मदद रेहड़ी-पटरी लगाने वाले कारोबारियों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना बनाई गई, लेकिन इसमें भी आवेदन और ऋण वितरण के बीच बड़ा अंतर है। पहली किश्त के लिए प्रदेश में तीन लाख 28 हजार 947 आवेदन आए। इनमें एक लाख 75 हजार 249 आवेदन स्वीकृत हुए। उनमें से भी केवल एक लाख 63 हजार 474 को ऋण मिल पाया। यानी केवल 49.70 प्रतिशत आवेदकों तक ही आर्थिक सहायता पहुंच सकी।