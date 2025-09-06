Bhopal में रेलवेकर्मी की घिनौनी हरकत... शारीरिक संबंध बनाने का विरोध करने पर की सेवादार की हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बागसेवनिया स्थित रेलवे कालोनी में दो दिन पहले कमल नेपाली की संदिग्ध मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। उसकी हत्या 60 वर्षीय रेलवेकर्मी ओमप्रकाश शर्मा ने की थी। ओमप्रकाश शर्मा रेलवे में नौकरी के अलावा तंत्र मंत्र करता था। साथ ही वह अपने आसपास के पुरुषों को अप्राकृतिक कृत्य करने के लिए मजबूर करता था।

कमल नेपाली के साथ भी वह जबरन संबंध बनाना चाहता था। उसने इस पर विरोध जताया तो दिव्यांग रेलवेकर्मी ओमप्रकाश ने पहले उसे अपनी बैसाखी से पीट-पीटकर अधमरा कर दिया और फिर पैर के पंजे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। साथ ही देर रात उसने शव को पार्किंग में फेंक दिया। वहीं शक से दूर रहे, इसलिए घर की साफ-सफाई कर हत्या के सबूत भी मिटा दिए।

आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार मृतक के परिचितों के संदेह के आधार पर पुलिस ने ओमप्रकाश को हिरासत में लिया था। हत्या कबूल करने के बाद पुलिस ने उस पर केस दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार किया। एसआइ भारत सिंह मीणा के अनुसार 50 वर्षीय कमल नेपाली मूलत: नेपाल का रहने वाला है। उसकी पत्नी करीब 20 साल पहले छोड़कर चली गई थी। वर्तमान में वह हबीबगंज नाका के पास रहता था। जबरन बना रहा था शारीरिक संबंध कमल पूर्व में स्टेशन में सूरज की चाय की दुकान पर काम करता था। इसी दौरान उसका संपर्क रेलवेकर्मी ओमप्रकाश से हुआ था। तब ओमप्रकाश ने उसे घर में सेवा करने का ऑफर दिया। इस पर कमल मान गया और उसके घर काम करने लगा। वहीं ओमप्रकाश लंबे समय से तंत्र-मंत्र करता था। साथ ही वह अप्राकृतिक कृत्य के लिए अलग-अलग पुरुषों से संबंध बनाता था। वह कमल पर भी इसके लिए दबाव डालता था। इसी कारण पिछले दिनों कमल उसका घर छोड़कर चला गया था।