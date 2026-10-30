करवाचौथ पर शुरू हुआ विवाद, दूसरी महिला के पास जाने के शक में पत्नी ने लगाई फांसी, पति ने भी दी जान

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। खजूरी सड़क के बरखेड़ा बोंदर गांव में करवाचौथ की रात पति-पत्नी की खुदकुशी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। खजूरी सड़क थाना प्रभारी एसआई राजेंद्र सोलंकी के अनुसार, 24 वर्षीय शिवानी अहिरवार की पांच साल पहले सूरज उर्फ गुल्ला अहिरवार से शादी हुई थी। सूरज मजदूरी करता था। दंपती की कोई संतान नहीं थी। घर में सूरज की मां और दादी भी रहती हैं।

चांद देखने के बाद बाहर जाने पर हुआ था विवाद शिवानी ने पति की लंबी उम्र के लिए करवाचौथ का व्रत रखा था। रात करीब दस बजे दोनों ने पूजा की और चांद के दर्शन किए। इसके बाद सूरज ने कहा कि दोस्त बुला रहे हैं और वह उनसे मिलने जा रहा है। शिवानी ने उसे बाहर जाने से रोका।