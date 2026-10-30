भिंड में करवाचौथ पर महिला को सांप ने डसा, पैर पर लिपटे सांप से नहीं घबराई; पटक-पटककर मार डाला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। करवाचौथ के दिन जहां सुहागिनें पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखकर पूजा-अर्चना में जुटी थीं, वहीं एक महिला के साथ ऐसा वाकया हुआ कि सुनने वाले भी हैरान रह गए। दोपहर में कमरे में आराम कर रही महिला को सांप ने पैर में डस लिया।

दर्द के कारण नींद खुली तो उसने देखा कि सांप उसके पैर से लिपटा हुआ है। इसके बाद महिला ने घबराने के बजाय हिम्मत दिखाई और पैर से सांप को अलग कर पटक-पटककर मार डाला। बाद में पति उसे बाइक से जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। पति अपने साथ मरे हुए सांप को भी थैली में रखकर अस्पताल ले गया।