    भोपाल में गाय के बछड़े के इलाज पर विवाद, बजरंग दल और परिवार में मारपीट

    By prashant vyas
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 29 Sep 2025 05:04:42 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 29 Sep 2025 05:04:41 AM (IST)
    बजरंग दल और परिवार में मारपीट

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोलार क्षेत्र के गेहूंखेड़ा में रविवार को गाय के बछड़े के इलाज को लेकर विवाद हो गया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एक परिवार को बछड़े का मालिक बताते हुए उस पर इलाज कराने का दबाव बनाया, जबकि परिवार का कहना था कि वह बछड़ा उनका नहीं है। इसी बात पर विवाद बढ़ा और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने परिवार के मुखिया को पीट दिया। दूसरी तरफ से हुए हमले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भी चोट आई।

    जानकारी के अनुसार, गेहूंखेड़ा निवासी गया प्रसाद द्विवेदी के घर के पास एक बीमार बछड़ा कई दिनों से घूम रहा था। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना था कि यह बछड़ा द्विवेदी परिवार का है जिसे बीमारी की हालत में बाहर छोड़ दिया गया है। रविवार सुबह कार्यकर्ता बछड़े का हाल जानने पहुंचे और इलाज कराने को कहा, लेकिन परिवार ने इनकार कर दिया। इसी पर विवाद हुआ और दोनों पक्षों में मारपीट हो गई।

    क्या है आरोप

    गया प्रसाद ने आरोप लगाया कि बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने घर में हंगामा किया, उनके साथ मारपीट की और खिड़कियों के शीशे पत्थर मारकर तोड़ दिए। वहीं, बजरंग दल का कहना है कि बछड़े के मालिक और उसके परिवार ने उनके कार्यकर्ताओं को पीटा और पथराव भी किया। मारपीट में गया प्रसाद द्विवेदी, उनके बेटे और बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता घायल हो गए।

    घटना के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कोलार थाने के बाहर धरना दिया। पुलिस कार्रवाई शुरू होने के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया।

    पुलिस ने क्या कहा

    कोलार थाना प्रभारी,संजय सोनी ने कहा कि बछड़े के इलाज को लेकर मारपीट की घटना हुई है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाते हुए शिकायत दी है। दोनों पक्षों के घायलों का मेडिकल कराया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी।

