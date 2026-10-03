महिला वकील का नाम गुंडा लिस्ट में दर्ज करना दुर्भावनापूर्ण नहीं, कोर्ट ने रद किया पुलिस पर लगा दो लाख का हर्जाना

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। महिला अधिवक्ता वीणा गौतम का नाम गुंडा सूची में दर्ज करने और उनके खिलाफ निवारक कार्रवाई करने के मामले में पुलिस अधिकारियों को जिला अदालत से राहत मिली है। न्यायाधीश अजय पेंदाम की अदालत ने निचली अदालत के उस फैसले को निरस्त कर दिया, जिसमें तत्कालीन पुलिस अधिकारियों पर दो लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया था।

अदालत ने माना कि आपराधिक मामलों के रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस द्वारा की गई निवारक कार्रवाई को महज इस आधार पर दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता कि बाद में एसडीएम न्यायालय ने प्रकरण निरस्त कर दिया। क्या था मामला भोपाल जिला बार एसोसिएशन के वर्ष 2019-21 के चुनाव के दौरान वरिष्ठ महिला अधिवक्ता वीणा गौतम ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन थाना प्रभारी और उप निरीक्षक ने द्वेषवश उनके खिलाफ झूठा इस्तगासा तैयार किया। पुलिस ने 22 सितंबर 2020 को उनका नाम थाने की गुंडा सूची में क्रमांक 721 पर दर्ज किया और प्रकरण एसडीएम नजूल न्यायालय भेजा था।