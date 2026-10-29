भोपाल के बड़े तालाब में छलांग लगाने पहुंची युवती, गोताखोर ने ऐन वक्त पर हाथ पकड़कर बचाई जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बड़े तालाब में वीआइपी रोड के पास गुरुवार को एक युवती के कूदने का प्रयास करने से हड़कंप मच गया। युवती रेलिंग पार कर दूसरी तरफ लगे सोलर पैनलों तक पहुंच गई थी। इसी दौरान मौके पर तैनात गोताखोर की नजर उस पर पड़ गई। उसने तत्काल युवती का हाथ पकड़ लिया और उसे तालाब में कूदने से रोक लिया।