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भोपाल के बड़े तालाब में छलांग लगाने पहुंची युवती, गोताखोर ने ऐन वक्त पर हाथ पकड़कर बचाई जान

बड़े तालाब में वीआइपी रोड के पास गुरुवार को एक युवती के कूदने का प्रयास करने से हड़कंप मच गया। युवती रेलिंग पार कर दूसरी तरफ लगे सोलर पैनलों तक पहुंच गई थी।

By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Thu, 29 Oct 2026 12:33:08 AM (IST)Updated Date: Thu, 29 Oct 2026 12:33:08 AM (IST)
भोपाल के बड़े तालाब में छलांग लगाने पहुंची युवती, गोताखोर ने ऐन वक्त पर हाथ पकड़कर बचाई जान
भोपाल के बड़े तालाब में छलांग लगाने पहुंची युवती (AI Image)

HighLights

  1. वीआईपी रोड पर युवती ने बड़े तालाब में कूदने का प्रयास किया
  2. मौके पर मौजूद गोताखोर ने हाथ पकड़कर युवती को बचाया
  3. सुरक्षित रेस्क्यू के बाद युवती को तलैया पुलिस को सौंपा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बड़े तालाब में वीआइपी रोड के पास गुरुवार को एक युवती के कूदने का प्रयास करने से हड़कंप मच गया। युवती रेलिंग पार कर दूसरी तरफ लगे सोलर पैनलों तक पहुंच गई थी। इसी दौरान मौके पर तैनात गोताखोर की नजर उस पर पड़ गई। उसने तत्काल युवती का हाथ पकड़ लिया और उसे तालाब में कूदने से रोक लिया।

युवती को तलैया थाना पुलिस के सुपुर्द किया

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवती काफी देर तक तालाब में कूदने की बात कहती रही, लेकिन गोताखोर ने उसे सुरक्षित स्थान पर रोके रखा और पानी में नहीं कूदने दिया। इसके बाद युवती को तलैया थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।


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