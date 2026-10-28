MP के रेल यात्रियों की राह आसान... कोच्चुवेली-निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन शुरू, भोपाल-इटारसी में भी ठहराव

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे तिरुवनंतपुरम उत्तर (कोच्चुवेली)-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन का संचालन दोनों दिशाओं में तीन-तीन ट्रिप करेगा। ट्रेन को भोपाल मंडल के इटारसी और रानी कमलापति स्टेशन पर ठहराव दिया गया है।

तिरुवनंतपुरम से हजरत निजामुद्दीन के लिए समय-सारणी गाड़ी संख्या 06073 तिरुवनंतपुरम उत्तर-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल 2, 9 और 16 नवंबर को प्रत्येक सोमवार दोपहर 2 बजे कोच्चुवेली से रवाना होगी। तीसरे दिन इटारसी में सुबह 6:10 बजे और रानी कमलापति में सुबह 7:45 बजे पहुंचेगी। बुधवार रात 11:50 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी।