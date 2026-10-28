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MP के रेल यात्रियों की राह आसान... कोच्चुवेली-निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन शुरू, भोपाल-इटारसी में भी ठहराव

त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे तिरुवनंतपुरम उत्तर (कोच्चुवेली)-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन का संचालन दोनों दिशाओं में तीन-तीन ट्रिप करेगा।

By anjali tomarEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Wed, 28 Oct 2026 10:56:00 PM (IST)Updated Date: Wed, 28 Oct 2026 10:56:00 PM (IST)
MP के रेल यात्रियों की राह आसान... कोच्चुवेली-निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन शुरू, भोपाल-इटारसी में भी ठहराव
कोच्चुवेली-निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन शुरू, भोपाल-इटारसी में भी ठहराव

HighLights

  1. तिरुवनंतपुरम-निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन दोनों ओर से 3-3 फेरे चलेगी
  2. भोपाल मंडल के इटारसी और रानी कमलापति स्टेशन पर होगा ठहराव
  3. ट्रेन में 18 एलएचबी वातानुकूलित कोच लगाए जाएंगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे तिरुवनंतपुरम उत्तर (कोच्चुवेली)-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन का संचालन दोनों दिशाओं में तीन-तीन ट्रिप करेगा। ट्रेन को भोपाल मंडल के इटारसी और रानी कमलापति स्टेशन पर ठहराव दिया गया है।

तिरुवनंतपुरम से हजरत निजामुद्दीन के लिए समय-सारणी

गाड़ी संख्या 06073 तिरुवनंतपुरम उत्तर-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल 2, 9 और 16 नवंबर को प्रत्येक सोमवार दोपहर 2 बजे कोच्चुवेली से रवाना होगी। तीसरे दिन इटारसी में सुबह 6:10 बजे और रानी कमलापति में सुबह 7:45 बजे पहुंचेगी। बुधवार रात 11:50 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी।


हजरत निजामुद्दीन से वापसी का शिड्यूल

वापसी में गाड़ी संख्या 06074 हजरत निजामुद्दीन-तिरुवनंतपुरम उत्तर स्पेशल 5, 12 और 19 नवंबर को सुबह 5:45 बजे रवाना होगी। रानी कमलापति में रात 8:40 बजे और इटारसी में रात 10:35 बजे ठहराव के बाद शनिवार शाम 4:30 बजे कोच्चुवेली पहुंचेगी।

18 एलएचबी कोच वाली ट्रेन इन प्रमुख स्टेशनों पर भी रुकेगी

इस ट्रेन में कुल 18 एलएचबी कोच होंगे। इनमें दो जनरेटर कार, 10 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी और छह वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी कोच शामिल हैं। रास्ते में ट्रेन नागपुर, विजयवाड़ा, रेणिगुंटा, ग्वालियर, आगरा छावनी और मथुरा सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर भी रुकेगी।

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