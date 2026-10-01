त्योहारों पर कन्फर्म टिकट की चिंता खत्म! इटारसी होकर चलेंगी 5 स्पेशल ट्रेनें, इन राज्यों में जाना होगा आसान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली और छठ पर्व पर घर जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए राहत की खबर है। जिन यात्रियों को नियमित ट्रेनों में कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा है और टिकट वेटिंग या रिग्रेट में पहुंच चुके हैं, उनके लिए रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों का विकल्प उपलब्ध कराया है। इटारसी होकर विभिन्न रूटों पर पांच जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।

इन ट्रेनों से मुंबई और पुणे से पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों की ओर जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। इनमें लोकमान्य तिलक टर्मिनस-मऊ द्विसाप्ताहिक स्पेशल, पुणे-गोरखपुर दैनिक स्पेशल, लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर दैनिक स्पेशल, पुणे-गाजीपुर सिटी द्विसाप्ताहिक स्पेशल और लोकमान्य तिलक टर्मिनस-बनारस द्विसाप्ताहिक स्पेशल शामिल हैं।