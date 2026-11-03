एमपी के बिजली कर्मचारियों-पेंशनरों को दीवाली गिफ्ट, DA बढ़कर हुआ 60%, तीन किस्तों में मिलेगा एरियर

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत अब 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग के 30 अक्टूबर 2026 के परिपत्र के अनुसार महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्धि के आदेश जारी किए हैं।

कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ अक्टूबर 2026 के वेतन के साथ दिया जाएगा। वहीं, एक जनवरी से 30 सितंबर 2026 तक की एरियर राशि का भुगतान तीन समान किस्तों में किया जाएगा। महंगाई भत्ता बढ़ाकर 60 प्रतिशत कंपनी के कर्मचारियों को एक जुलाई 2025 से 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। अब एक जनवरी 2026 से इसे बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। एरियर की पहली किस्त नवंबर 2026, दूसरी दिसंबर 2026 और तीसरी जनवरी 2027 के वेतन के साथ दी जाएगी। एक जनवरी से 30 सितंबर 2026 के बीच सेवानिवृत्त या मृत हुए कर्मचारियों को एरियर की राशि एकमुश्त दी जाएगी। मृत कर्मचारियों के नामांकित सदस्य को इसका भुगतान किया जाएगा।