एमपी के बिजली कर्मचारियों-पेंशनरों को दीवाली गिफ्ट, DA बढ़कर हुआ 60%, तीन किस्तों में मिलेगा एरियर

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत अब 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग के 30 अक्टूबर 2026 के परिपत्र के अनुसार महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्धि के आदेश जारी किए हैं।
कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ अक्टूबर 2026 के वेतन के साथ दिया जाएगा। वहीं, एक जनवरी से 30 सितंबर 2026 तक की एरियर राशि का भुगतान तीन समान किस्तों में किया जाएगा।
कंपनी के कर्मचारियों को एक जुलाई 2025 से 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। अब एक जनवरी 2026 से इसे बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। एरियर की पहली किस्त नवंबर 2026, दूसरी दिसंबर 2026 और तीसरी जनवरी 2027 के वेतन के साथ दी जाएगी। एक जनवरी से 30 सितंबर 2026 के बीच सेवानिवृत्त या मृत हुए कर्मचारियों को एरियर की राशि एकमुश्त दी जाएगी। मृत कर्मचारियों के नामांकित सदस्य को इसका भुगतान किया जाएगा।
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कंपनी ने एक जून 2005 के बाद सेवानिवृत्त पेंशनरों, परिवार पेंशनरों और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों के लिए भी महंगाई राहत में वृद्धि के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत सातवें वेतनमान में महंगाई राहत 58 से बढ़ाकर 60 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 257 से बढ़ाकर 262 प्रतिशत कर दी गई है।
पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को सातवें वेतनमान में 2 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान में 5 प्रतिशत की वृद्धि का लाभ मिलेगा। बढ़ी हुई महंगाई राहत एक जुलाई 2026 से लागू होगी। इसके अनुसार बढ़ी हुई पेंशन और परिवार पेंशन का भुगतान अगस्त 2026 से किया जाएगा। कंपनी के आदेश से कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक राहत मिलेगी।