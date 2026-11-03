एमपी के बिजली उपभोक्ताओं को मिलेंगी बेहतर डिजिटल सेवाएं, 8.35 करोड़ रुपये से बनेगा नया ई-ऊर्जा भवन

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का नया ई-ऊर्जा भवन बनाया जाएगा। मंगलवार को ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने गोविंदपुरा स्थित बिजली नगर कॉलोनी के आस्था परिसर में भवन का भूमिपूजन किया। इसके निर्माण पर 8 करोड़ 35 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

उपभोक्ताओं को मिलेगी पारदर्शी और बेहतर सेवाएं ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं से सुसज्जित यह भवन उपभोक्ताओं को पारदर्शी और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कंपनी के प्रबंध संचालक ऋषि गर्ग ने बताया कि भवन से कंपनी की डिजिटल सेवाओं और तकनीकी व्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी। इससे ऑनलाइन सेवाओं के संचालन और शिकायतों के निराकरण में तेजी आएगी।