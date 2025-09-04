भोपाल में दहेज का दंश... रिटायर्ड TI की बेटी को किया प्रताड़ित, कार और सात लाख नगद की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। महिला थाने में रिटायर्ड टीआई की बेटी की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया गया है। पीड़िता की शादी करीब तीन साल पहले हुई थी, जिसके बाद से पति कार और सात लाख रुपये नकद की मांग करता था।

शादी के बाद से लग्जरी कार और नकदी की मांग पीड़िता इससे परेशान होकर अपने मायके पहुंची और थाने में शिकायत की। एएसआइ छोटेलाल ओझा के अनुसार वैशाली नगर निवासी रामलाल वर्मा रिटायर्ड टीआई हैं। उनकी बेटी अलका की शादी सतेंद्र वर्मा से हुई थी। शादी के बाद से वह लग्जरी कार और नकदी की मांग कर रहा था।