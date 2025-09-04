मेरी खबरें
    भोपाल में दहेज का दंश... रिटायर्ड TI की बेटी को किया प्रताड़ित, कार और सात लाख नगद की मांग

    भोपाल में महिला थाने में रिटायर्ड टीआई की बेटी की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया गया है। पीड़िता की शादी करीब तीन साल पहले हुई थी, जिसके बाद से पति कार और सात लाख रुपये नकद की मांग करता था।

    Publish Date: Thu, 04 Sep 2025 12:29:54 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Sep 2025 12:29:54 AM (IST)
    1. पति कार की मांग को लेकर परेशान कर रहा था।
    2. शादी के बाद से लग्जरी कार और नकदी की मांग।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। महिला थाने में रिटायर्ड टीआई की बेटी की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया गया है। पीड़िता की शादी करीब तीन साल पहले हुई थी, जिसके बाद से पति कार और सात लाख रुपये नकद की मांग करता था।

    शादी के बाद से लग्जरी कार और नकदी की मांग

    पीड़िता इससे परेशान होकर अपने मायके पहुंची और थाने में शिकायत की। एएसआइ छोटेलाल ओझा के अनुसार वैशाली नगर निवासी रामलाल वर्मा रिटायर्ड टीआई हैं। उनकी बेटी अलका की शादी सतेंद्र वर्मा से हुई थी। शादी के बाद से वह लग्जरी कार और नकदी की मांग कर रहा था।

    पति कार की मांग को लेकर कर रहा परेशान

    इधर महिला थाने में ही दहेज प्रताड़ना का एक अन्य मामला 25वीं बटालियन में पदस्थ प्रधान आरक्षक की बेटी अंकिता जोशी की शिकायत पर दर्ज हुआ है। 30 वर्षीय अंकिता की शादी मनोज जोशी से हुई थी। उनका पति कार की मांग को लेकर परेशान कर रहा था। एएसआई छोटेलाल ने बताया कि दोनों शिकायतों पर केस दर्ज किया गया है। आरोपित दूसरे शहर में रहते हैं, इसलिए अभी उनकी जांच नहीं हो सकी है।

