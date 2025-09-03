MP में नौकरी के नाम पर डॉक्टर से एक करोड़ 80 लाख ठगे, 6 साल बाद हुआ खुलासा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर के दंत चिकित्सक से एक ठग ने नौकरी के नाम पर एक करोड़ 80 लाख रुपये ठग लिए। ठग ने बाकायदा नियुक्ति पत्र बनाए और अफसरों के नाम से रुपये लेता गया। छह साल बाद भी नौकरी नहीं मिलने पर पीड़ित पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के पास पहुंचे और एफआइआर दर्ज करवाई। डॉक्टर का दावा है कि संगठित गिरोह सक्रिय है, जो इसी तरह करोड़ों रुपये ठग रहा है।

उच्च पदों पर नौकरी लगाने का झांसा पुलिस के अनुसार, शिवसिटी (राजेंद्रनगर) निवासी डॉ. सुभाष आरपी सोनकेसरिया की आरोपित राकेश सुमन से 2018 में इंडेक्स मेडिकल कालेज (खुड़ैल) में मुलाकात हुई थी। उसने खुद को रेलवे अफसर बताया और कहा कि मंत्रालय तक पकड़ है। उसने डॉ. सुभाष की पत्नी जया व रिश्तेदार उर्मिला सोनकेसरिया, अनिता शंखपाल की रेलवे व पुरातत्व विभाग में उच्च पदों पर नौकरी लगाने का झांसा दिया। राकेश ने आवेदकों से मार्कशीट, आइडी कार्ड और फोटो लिए। साथ ही टुकड़ों में एक करोड़ 80 लाख रुपये ले लिए।