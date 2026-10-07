MP में सरकारी कर्मचारियों को डबल तोहफा; 2026 के साथ 2027 के खाली पदों पर भी मिलेगा प्रमोशन, नवंबर तक होंगी DPC बैठकें

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को जल्द ही एक और पदोन्नति मिल सकती है। 31 दिसंबर 2026 तक रिक्त होने वाले पदोन्नति के पदों के लिए नवंबर तक विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक आयोजित की जाएगी।

इसमें 31 दिसंबर 2027 तक की रिक्तियों को भी शामिल किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों, संभागायुक्तों, विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को समय पर डीपीसी करने के निर्देश दिए हैं।

प्रमोशन को लेकर बैठकें