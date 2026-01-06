आत्महत्या का प्रयास करने वाली एम्स भोपाल की डॉ. रश्मि वर्मा की मौत 24 दिन बाद मौत, 'Work Culture' पर उठे गंभीर सवाल

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भोपाल के इमरजेंसी एवं ट्रामा विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. रश्मि वर्मा ने सोमवार सुबह उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बीते 11 दिसंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या का प्रयास करने के बाद से वे एम्स के ही आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थीं। 24 दिनों तक विशेषज्ञों की निगरानी और तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। सोमवार सुबह करीब 10 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली।

डॉ. रश्मि ने एनेस्थीसिया का हाई डोज लिया था। जब उनके पति उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, तब तक करीब 25 मिनट बीत चुके थे और लगभग सात मिनट तक उनकी धड़कनें रुकी रही थीं। डॉक्टरों ने सीपीआर देकर उनकी हार्टबीट तो वापस ला दी थी, लेकिन मस्तिष्क तक आक्सीजन न पहुंचने के कारण गंभीर 'ब्रेन डैमेज' (ग्लोबल हाइपोक्सिया) हो गया था। एमआरआई रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हुई थी, जिससे रिकवरी की संभावना क्षीण हो गई थी।