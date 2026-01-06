समाधान योजना में लापरवाही पर अधिकारियों का अब ट्रांसफर नहीं, डिमोशन होगा: मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि समाधान योजना में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार उपलब्धि नहीं प्राप्त होने और कार्य में लापरवाही पर अधिकारियों का अब ट्रांसफर नहीं, बल्कि उनका डिमोशन किया जाएगा। समाधान योजना में जो सर्किल सबसे अच्छी उपलब्धि अर्जित करेगा, उसके अधीक्षण यंत्री को 50 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।

यह बात ऊर्जा मंत्री ने समाधान योजना की प्रगति की ऑनलाइन समीक्षा के दौरान कही। उन्होंने सर्किलवार योजना की प्रगति की समीक्षा की। तोमर ने कहा कि कंपनी क्षेत्र के अंतर्गत प्रथम सर्किल को 25 हजार रुपये और सर्वश्रेष्ठ सहायक यंत्री को 11 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। संबंधित के गोपनीय चरित्रावली में भी इसकी इंट्री की जाएगी।