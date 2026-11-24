नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। साधु की वेशभूषा, कंधे पर काला थैला और उसके भीतर छिपाकर रखा गांजा। कोहेफिजा पुलिस ने साधु के भेष में मादक पदार्थ लेकर घूम रहे एक 62 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपित थैले में नारंगी पालीथिन के भीतर करीब एक किलो गांजा छिपाकर ले जा रहा था। पुलिस ने गांजा जब्त कर आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

मुखबिर की सूचना पर शनि मंदिर के पास की गई घेराबंदी पुलिस के अनुसार 23 नवंबर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मनुआभान टेकरी स्थित शनि मंदिर के पास एक व्यक्ति गांजा लेकर आने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर निगरानी शुरू की।