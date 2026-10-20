एमपी में 1,812 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस होंगे निलंबित, हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों से वसूला ₹1.85 करोड़ जुर्माना

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में यातायात नियमों की लगातार अनदेखी करने वाले 1812 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होंगे। पुलिस ने इसके लिए परिवहन विभाग को प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि रोकने के लिए चलाए गए विशेष यातायात अभियान के दौरान यह कार्रवाई की गई। अभियान में हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले 54,767 वाहन चालकों के चालान बनाए गए। उनसे एक करोड़ 85 लाख रुपये अर्थदंड वसूला गया। पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (पीटीआरआइ) के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया था।

अर्थदंड के साथ लाइसेंस निलंबन भी जरूरी इसमें हेलमेट नहीं पहनने वाले 41,733 वाहन चालकों के चालान बनाए गए। इनसे एक करोड़ 23 लाख 85 हजार रुपये और सीट बेल्ट नहीं बांधने वाले 13,034 वाहन चालकों के चालान बनाकर 61 लाख 40 हजार रुपये अर्थदंड वसूला गया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (पीटीआरआइ) शाहिद अबसार का कहना है कि बार-बार यातायात नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध अर्थदंड के साथ लाइसेंस निलंबन भी जरूरी है।