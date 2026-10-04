MP के 8 पिछड़े जिलों की बदलेगी तस्वीर: खुलेंगे 61 ड्राइविंग स्कूल, स्क्रैपिंग और व्हीकल फिटनेस सेंटर; केंद्र सरकार देगी मदद

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल । प्रदेश के पिछड़े जिलों में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, स्क्रैपिंग, वाहन फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे। इन सेंटरों की स्थापना में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार वित्तीय और तकनीकी मदद प्रदान करेगा।

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर भारत सरकार ने देश में 120 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट (आकांक्षी जिला) चिह्नित किए हैं। ये वे जिले हैं जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं।

केंद्र सरकार की पहल

मप्र में ऐसे जिलों में ड्राइविंग ट्रेनिंग, स्क्रैपिंग, वाहन फिटनेस सेंटर खोलने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य को हर संभव मदद का भरोसा दिया है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और पुराने व प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को विज्ञानिक तरीके से स्क्रैप करना है।

आठ आकांक्षी जिलों चिह्नित