जहांगीराबाद में ड्रग विभाग ने छापा, 'जानलेवा' कफ सिरप मिले, कई बोतलें जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर के जहांगीराबाद स्थित दीप ड्रग हाउस में बुधवार को ड्रग विभाग ने तीन घंटे तक छापेमारी की। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर तब्बसुम मैरोठा ने बताया कि कई सीरप में गुणवत्ता और सुरक्षा संबंधी खामियां पाई गई हैं। जांच के दौरान दीप ड्रग हाउस से कई बोतलें जब्त की गईं। साथ ही चार मेडिकल स्टोर्स से कफ सीरप के सैंपल भी लिए गए।

एफडीए की चार टीमों का अचानक छापा बता दें कि प्रदेश में बच्चों की मौतों के बाद प्रशासन हरकत में आया है। हाल ही में छिंदवाड़ा में कफ सीरप पीने से बच्चों की जानें गई थीं। इसके बाद फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) की चार टीमें दवा बाजार में भी अचानक छापेमारी करने उतरी। टीम ने रेस्पिफ्रेस डी और एएनएफ कफ सीरप को खोजा, जिन पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया था।