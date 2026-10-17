खुद को वकील बताकर बेच रहा था ड्रग्स; भोपाल जिला कोर्ट के पीछे क्राइम ब्रांच ने दबोचा, 4 ग्राम एमडी जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी की क्राइम ब्रांच पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला अदालत परिसर के पास से एक एमडी ड्रग्स तस्कर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी खुद को पेशे से वकील बता रहा था, जिसके कब्जे से पुलिस ने अवैध एमडी ड्रग्स बरामद की है।

जानकारी के अनुसार, क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जिला कोर्ट के पिछले गेट के पास एक संदिग्ध व्यक्ति एमडी ड्रग्स की सप्लाई करने के इरादे से घूम रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने शुक्रवार देर रात घेराबंदी कर दबिश दी और संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 4 ग्राम अवैध एमडी (मेफेड्रोन) ड्रग्स बरामद हुई।

मुकुल धौलपुरे के रूप में हुई पहचान

पूछताछ में पकड़े गए आरोपी की पहचान मुकुल धौलपुरे के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान उसने खुद को एडवोकेट (वकील) बताया। पुलिस अब यह भी तस्दीक कर रही है कि वह वास्तविक रूप में पंजीकृत वकील है या वकालत के नाम पर आड़ लेकर नशीले पदार्थों की तस्करी का नेटवर्क चला रहा था।

क्राइम ब्रांच ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी यह ड्रग्स कहाँ से खरीदकर लाया था और कोर्ट परिसर के आसपास किसे सप्लाई करने वाला था।