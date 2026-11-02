एमपी में ड्रग्स तस्करी बनी बड़ी चुनौती, दूसरे राज्यों से फ्लाइट, बसों और ट्रेनों से आ रहीं नशीली दवाइयां

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लक्ष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती दूसरे राज्यों से लाई जा रही ड्रग की खेप है। अभियान चलाकर मादक पदार्थों की जब्ती और कार्रवाइयां भी हो रही हैं। इसके बावजूद दूसरे राज्यों से यात्री बस, रेल मार्ग और निजी वाहनों से ड्रग, गांजा व ड्रग बनाने की सामग्री लाई जा रही है। रीवा, सतना और सीधी जिले में बड़ी मात्रा में कफ सीरप नशे के लिए उपयोग हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश से अवैध तरीके से लाया जा रहा है। इससे प्रदेश में कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं।

बता दें कि सात अगस्त को इंदौर में पश्चिम क्षेत्र के पुलिस महानिदेशकों की बैठक में भी ड्रग तस्करी के नेटवर्क पर मिलकर प्रहार करने की जरूरत पर चर्चा हुई थी। इसमें मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के डीजीपी शामिल हुए थे। इसके बाद भी तस्करी के अंतरराज्यीय मामले कम होने की जगह बढ़ रहे हैं।