शराब के नशे में गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा युवक... भोपाल में कॉलेज के बाहर छात्रों ने जमकर पीटा

नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल: बिलखिरिया थाना क्षेत्र स्थित एक निजी कॉलेज के सामने गुरुवार दोपहर छात्रों की भीड़ ने एक युवक के साथ मारपीट कर दी। घटना के दौरान कॉलेज के बाहर मौजूद छात्रों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मारपीट में युवक बेसुध हो गया और सड़क पर ही पड़ा रहा।

शराब के नशे में था युवक प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक शराब के नशे में था। प्राथमिक पूछताछ में सामने आया कि वह अपनी प्रेमिका से मिलने कॉलेज पहुंचा था। युवक ने युवती से अपने साथ चलने की बात कही, जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया।

पुराना परिचय और दोस्ती पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आया है कि युवक और युवती दोनों मंडीदीप के निवासी हैं और करीब दो से तीन वर्षों से एक-दूसरे को जानते हैं। युवती की पहचान मंडीदीप निवासी ‘लक्की’ नाम के युवक से बताई गई है। दोनों के बीच बातचीत होती थी, लेकिन कुछ समय से युवती ने उससे संपर्क बंद कर दिया था। जबर्दस्ती ले जाने की कोशिश गुरुवार दोपहर युवक गुस्से की हालत में युवती के कॉलेज पहुंचा। शराब के नशे में उसने युवती से साथ चलने का दबाव बनाया। युवती ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि वह नशे में है और बाद में बात की जाए, लेकिन युवक मानने को तैयार नहीं हुआ। आरोप है कि उसने युवती को जबरन खींचकर ले जाने का प्रयास किया।