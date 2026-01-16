मेरी खबरें
    By Brijendra RishishwarEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 02:46:42 AM (IST)Updated Date: Fri, 16 Jan 2026 02:46:42 AM (IST)
    शराब के नशे में गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा युवक... भोपाल में कॉलेज के बाहर छात्रों ने जमकर पीटा
    भोपाल में एक निजी कॉलेज के सामने छात्रों ने एक युवक की पिटाई की। (AI Generated Image)

    HighLights

    1. बिलखिरिया थाना क्षेत्र के निजी कॉलेज की घटना
    2. शराब के नशे में युवती से मिलने पहुंचा युवक
    3. एंबुलेंस से निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती

    नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल: बिलखिरिया थाना क्षेत्र स्थित एक निजी कॉलेज के सामने गुरुवार दोपहर छात्रों की भीड़ ने एक युवक के साथ मारपीट कर दी। घटना के दौरान कॉलेज के बाहर मौजूद छात्रों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मारपीट में युवक बेसुध हो गया और सड़क पर ही पड़ा रहा।

    शराब के नशे में था युवक

    प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक शराब के नशे में था। प्राथमिक पूछताछ में सामने आया कि वह अपनी प्रेमिका से मिलने कॉलेज पहुंचा था। युवक ने युवती से अपने साथ चलने की बात कही, जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया।


    पुराना परिचय और दोस्ती

    पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आया है कि युवक और युवती दोनों मंडीदीप के निवासी हैं और करीब दो से तीन वर्षों से एक-दूसरे को जानते हैं। युवती की पहचान मंडीदीप निवासी ‘लक्की’ नाम के युवक से बताई गई है। दोनों के बीच बातचीत होती थी, लेकिन कुछ समय से युवती ने उससे संपर्क बंद कर दिया था।

    जबर्दस्ती ले जाने की कोशिश

    गुरुवार दोपहर युवक गुस्से की हालत में युवती के कॉलेज पहुंचा। शराब के नशे में उसने युवती से साथ चलने का दबाव बनाया। युवती ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि वह नशे में है और बाद में बात की जाए, लेकिन युवक मानने को तैयार नहीं हुआ। आरोप है कि उसने युवती को जबरन खींचकर ले जाने का प्रयास किया।

    छेड़छाड़ के संदेह में छात्रों ने की पिटाई

    युवती के विरोध करने पर कॉलेज के अन्य छात्र मौके पर पहुंच गए। छेड़छाड़ के संदेह में छात्रों ने युवक को घेर लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की। मारपीट के बाद छात्र मौके से फरार हो गए और युवक अधमरी हालत में जमीन पर पड़ा रहा।

    अस्पताल में कराया गया भर्ती

    कुछ समय बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को एंबुलेंस की मदद से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के दौरान कुछ देर बाद उसे होश आया। डॉक्टरों के अनुसार युवक की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है।

    कोई शिकायत दर्ज नहीं

    बिलखिरिया थाना प्रभारी टीआई उमेश सिंह चौहान ने बताया कि इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। युवती के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि मामला आपसी विवाद से जुड़ा हुआ है और फिलहाल जांच जारी है।

