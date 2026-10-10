नवरात्रि पर भोपालवासियों को बड़ा तोहफा, दुबई के 'मिरेकल गार्डन' की तर्ज पर सजेगा मां दुर्गा का भव्य पंडाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शारदीय नवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर भोपाल के श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष और भव्य आकर्षण तैयार किया जा रहा है। शहर के 10 नंबर की स्मार्ट पार्किंग के पास नवयुवक दुर्गा उत्सव समिति द्वारा लगभग 55 से 60 लाख रुपए की लागत से दुबई के प्रसिद्ध 'मिरेकल गार्डन' की प्रतिकृति पर आधारित एक विशाल और अलौकिक पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है।
समिति के इस 20वें साल के उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं को एक ही परिसर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की कलाकृति, फूलों के महल और मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा के दर्शन का अवसर मिलेगा।
कलाकार अंजलि डेहरिया के अनुसार, दुबई के 72 हजार वर्गमीटर में फैले मिरेकल गार्डन का एहसास कराने के लिए पंडाल के निर्माण व सजावट में कई विशेष सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है।
सामग्री: 15 टन लोहा, 25 क्विंटल बनावटी (आर्टिफिशियल) फूल, 2,000 स्क्वायर फीट का ग्रीन मेट, लकड़ी, थर्माकोल और कई मीटर आकर्षक कपड़ा। परिसर में भव्य प्रवेश द्वार, फूल महल, फूल हार्ट, रंग-बिरंगी फूलों की सुरंग, हरी-भरी क्यारियां, हवाई जहाज (प्लेन) और प्राकृतिक घास से सुसज्जित कलाकृतियां श्रद्धालुओं के लिए मुख्य केंद्र रहेंगी।
शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 की रात 8:00 बजे नवयुवक दुर्गा उत्सव समिति द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा की भव्य अगवानी की जाएगी। इस अवसर पर 108 प्रज्वलित दीपों से मां जगदम्बे की महाआरती कर अगवानी की जाएगी। फूलों की आकर्षक साज-सज्जा और अद्वितीय झांकी के साथ यह परिसर भोपाल में इस साल की नवरात्रि का प्रमुख सांस्कृतिक व धार्मिक केंद्र बनने जा रहा है।
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