    एसआइआर की वजह से अर्धवार्षिक परीक्षाओं का बदला टाइम टेबल

    प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम जारी है। इस वजह से शासकीय स्कूलों का स्टाफ इस काम में बीएलओ की भूमिका में है। यही कारण है कि स्कूल स्टाफ की कमी के चलते अब शासकीय व निजी स्कूलों में शुरू होने वाली अर्द्धवार्षिक परीक्षा के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 11:00:31 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 11:01:34 AM (IST)
    एसआइआर की वजह से अर्धवार्षिक परीक्षाओं का बदला टाइम टेबल
    नवदुनिया प्रतिनिधि, नर्मदापुरम: प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम जारी है। इस वजह से शासकीय स्कूलों का स्टाफ इस काम में बीएलओ की भूमिका में है। यही कारण है कि स्कूल स्टाफ की कमी के चलते अब शासकीय व निजी स्कूलों में शुरू होने वाली अर्द्धवार्षिक परीक्षा के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है।

    परीक्षाएं आठ दिसंबर से शुरू करने का आदेश

    पहले ये परीक्षाएं 24 नवं से शुरू होने वाली थीं, लेकिन अब ये परीक्षाएं एसआइआर का पहला चरण खत्म होने के बाद शुरू होंगी। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने उक्त परीक्षाएं आठ दिसंबर से शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है।


    दो सत्रों में होंगी परीक्षाएं अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं

    अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं आठ दिसंबर से दो सत्रों में आयोजित की जाएंगी। पहला सत्र सुबह 10 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। जिसमें छठवीं से आठवीं तक की परीक्षाएं हाेंगी। ये परीक्षाएं 13 दिसंबर को खत्म होंगी।

    दाेपहर 1.30 बजे से शाम चार बजे तक तीसरी से पांचवी तक की परीक्षाएं

    वहीं, दाेपहर 1.30 बजे से शाम चार बजे तक तीसरी से पांचवीं तक की परीक्षाएं अयोजित की जाएंगी। ये परीक्षाएं 12 दिसंबर को खत्म हाेंगी।

    एसआइआर की वजह से अर्धवार्षिक परीक्षाओं के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। 24 नवंबर से शुरू होने वाली परीक्षाएं अब 8 दिसंबर से शुरू होंगी। नया टाइम टेबल भी राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी कर दिया है।

    -प्रदीप चौहान, एपीसी।

