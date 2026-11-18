नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल । ई-गेट से मिली फोटो फुटेज के आधार पर छह महीने बाद चार-चार लाख रुपये के चालान थमाए जाने से खफा भोपाल और रायसेन के डंपर मालिकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। करीब एक हजार डंपरों के पहिए थमने से राजधानी और आसपास के सरकारी व निजी निर्माण कार्यों पर संकट गहरा गया है।

स्टोन क्रेशर ऑनर्स एसोसिएशन का आरोप है कि खनिज विभाग ने बिना जांच किए करीब दो हजार डंपर मालिकों को भारी-भरकम जुर्माने के नोटिस भेज दिए हैं।

4 लाख 42 हजार रुपये के दो चालान काटे