नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। खनिज विभाग के कथित तौर पर गलत ई-चालान अब राजधानी के निर्माण कारोबार पर भारी पड़ने लगे हैं। अप्रैल में बनाए गए करीब दो हजार ई-चालान नवंबर में जारी होने और उनमें गड़बड़ियां होने से नाराज क्रेशर व रेत कारोबारियों ने पिछले दस दिनों से हड़ताल कर रखी है। डंपर बंद होने से गिट्टी, रेत, मुरम और कोपरा की सप्लाई ठप हो गई है।

जुर्माना लगने की आशंका कारोबारियों का आरोप है कि गलत चालानों के कारण डंपर मालिकों पर भारी जुर्माना लगने की आशंका है। क्रेशर आनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक शिवहरे ने बताया कि पहले दिन से ही चालान वापस लेने की मांग की जा रही है, लेकिन विभागीय अधिकारी सहमत नहीं हो रहे।