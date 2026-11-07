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एमपी में 'अतिथियों' के भरोसे सरकारी स्कूलों की पढ़ाई; 77,247 नियमित शिक्षकों के पद खाली, DPI से खुलासा

लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) के अतिथि शिक्षक पोर्टल 3.0 के आंकड़ों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 में 77,247 अतिथि शिक्षक स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं।

By Anjali raiEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Sat, 07 Nov 2026 09:30:45 PM (IST)Updated Date: Sat, 07 Nov 2026 09:30:45 PM (IST)
एमपी में 'अतिथियों' के भरोसे सरकारी स्कूलों की पढ़ाई; 77,247 नियमित शिक्षकों के पद खाली, DPI से खुलासा
एमपी के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का बड़ा टोटा।

HighLights

  1. एमपी के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का बड़ा टोटा
  2. 77 हजार से अधिक अतिथि शिक्षकों के भरोसे पढ़ाई
  3. रिक्तियों को भरने के लिए पोर्टल 3.0 पर प्रक्रिया तेज

अंजली राय, नवदुनिया, भोपाल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई नियमित शिक्षकों की कमी के कारण अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रही है। लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) के अतिथि शिक्षक पोर्टल 3.0 के आंकड़ों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 में 77,247 अतिथि शिक्षक स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं।

सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी उजागर

यह संख्या सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी की स्थिति को उजागर करती है। इनमें सबसे अधिक रिक्तियां माध्यमिक स्तर पर हैं। डीपीआई के अधिकारियों का कहना है कि बोर्ड और वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी को देखते हुए सेवानिवृत्ति और स्थानांतरण से खाली हुए पदों को पोर्टल पर अपडेट किया जा रहा है, ताकि जरूरत वाले स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जा सके। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, यह विभाग की प्राथमिकता है।


माध्यमिक में 43 हजार से ज्यादा पद खाली

आंकड़ों के अनुसार माध्यमिक स्कूलों में करीब 43 हजार नियमित शिक्षकों के पद खाली हैं। इनमें अंग्रेजी विषय के करीब 15 हजार, गणित के 10 हजार और सामाजिक विज्ञान के करीब आठ हजार पदों पर अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ली जा रही हैं। वहीं प्राथमिक स्तर पर करीब 19 हजार और उच्च माध्यमिक स्तर पर करीब 15 हजार पद खाली हैं।

अतिथि पढ़ा रहे हैं मुख्य विषय

उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी के करीब 2200, जीवविज्ञान के 1800, राजनीति विज्ञान के 1500, अर्थशास्त्र के 1400 और अंग्रेजी के करीब 1500 अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं।ऐसे में विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई के लिए अतिथि शिक्षकों पर निर्भरता बनी हुई है।

हर साल 10 से 12 हजार शिक्षक हो रहे सेवानिवृत्त

अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में हर साल करीब 10 से 12 हजार शिक्षक सेवानिवृत्त होते हैं। इसके अलावा लगभग 10 हजार शिक्षकों के स्थानांतरण भी होते हैं। इससे हर साल करीब 20 से 25 हजार पद रिक्त हो जाते हैं। इन पदों पर आवश्यकता के अनुसार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है।

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सरकारी स्कूलों में वर्गवार पदस्थ अतिथि शिक्षक

  • उच्च माध्यमिक शिक्षक-15,127

  • माध्यमिक शिक्षक-43,097

  • प्राथमिक शिक्षक-19,023

  • शिक्षकों के कुल रिक्त पद-77,247

वर्ग-1 में सबसे अधिक इन विषयों के पद खाली

  • हिंदी-2,209

  • राजनीति विज्ञान-1580

  • अंग्रेजी-1519

  • रसायनशास्त्र-1466

  • इकोनामिक्स-1441

  • भौतिकी-1379

  • गणित-1236

वर्ग-2 में इन विषयों में सबसे अधिक पद खाली

  • अंग्रेजी-15,464

  • गणित-10,922

  • सामाजिक विज्ञान-8,295

  • संस्कृत-3,522

  • हिंदी-2,865

  • जीवविज्ञान-1,880

स्कूलों में वार्षिक व बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर शिक्षकों के खाली पदों को अपडेट किया जा रहा है, ताकि अतिथि शिक्षकों को पदस्थ किया जा सके।- धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण

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