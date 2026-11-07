7 साल पुराने नरसिंहपुर एनकाउंटर की अब CBI करेगी जांच, परिजनों ने लगाया था फर्जी मुठभेड़ का आरोप

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। नरसिंहपुर जिले के सुआतला थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में हुए चर्चित पुलिस एनकाउंटर की जांच अब सीबीआइ करेगी। इस मुठभेड़ में जबलपुर के विजय यादव और समीर खान मारे गए थे। दोनों वर्ष 2017 में जबलपुर में कांग्रेस नेता राजू मिश्रा और कक्कू पंजाबी की हत्या के मामले में वांछित थे।

स्वजन ने बताया था फर्जी एनकाउंटर इनके स्वजन ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे फर्जी एनकाउंटर बताया था। राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में मामले की सीबीआइ जांच की अनुशंसा की थी। गृह विभाग ने चार नवंबर को राजपत्र में अधिसूचना जारी कर सीबीआइ जांच के लिए सहमति दे दी है।