भोपाल में आवारा कुत्तों पर नियंत्रण बेअसर, 5 साल में फूंके ₹8.56 करोड़, फिर भी 1.25 लाख से अधिक कुत्ते

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर में करीब सवा लाख आवारा श्वान हैं, लेकिन इनकी बढ़ती संख्या पर नियंत्रण के लिए नगर निगम की व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हो रही हैं। निगम के अनुसार, शहर में नसबंदी और एंटी-रेबीज टीकाकरण के लिए अरवलिया, आदमपुर छावनी और कजलीखेड़ा में तीन एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर संचालित हैं।

इन केंद्रों पर प्रतिदिन 20 से 25 श्वानों की नसबंदी और टीकाकरण किया जा रहा है। नगर निगम हर साल करीब 25 हजार श्वानों की नसबंदी करने का दावा करता है। इसके बावजूद शहर में इनकी संख्या में कमी नहीं आ रही है।