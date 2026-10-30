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भोपाल में आवारा कुत्तों पर नियंत्रण बेअसर, 5 साल में फूंके ₹8.56 करोड़, फिर भी 1.25 लाख से अधिक कुत्ते

निगम के अनुसार, शहर में नसबंदी और एंटी-रेबीज टीकाकरण के लिए अरवलिया, आदमपुर छावनी और कजलीखेड़ा में तीन एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर संचालित हैं।

By anuj mainaEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Fri, 30 Oct 2026 04:25:19 PM (IST)Updated Date: Fri, 30 Oct 2026 04:25:19 PM (IST)
भोपाल में आवारा कुत्तों पर नियंत्रण बेअसर, 5 साल में फूंके ₹8.56 करोड़, फिर भी 1.25 लाख से अधिक कुत्ते
प्रदेश की राजधानी में कुत्तों का आतंक बरकरार।

HighLights

  1. प्रदेश की राजधानी में कुत्तों का आतंक बरकरार
  2. अरवलिया, आदमपुर-कजलीखेड़ा केंद्र नाकाफी
  3. आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद से नागरिक परेशान

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर में करीब सवा लाख आवारा श्वान हैं, लेकिन इनकी बढ़ती संख्या पर नियंत्रण के लिए नगर निगम की व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हो रही हैं। निगम के अनुसार, शहर में नसबंदी और एंटी-रेबीज टीकाकरण के लिए अरवलिया, आदमपुर छावनी और कजलीखेड़ा में तीन एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर संचालित हैं।

इन केंद्रों पर प्रतिदिन 20 से 25 श्वानों की नसबंदी और टीकाकरण किया जा रहा है। नगर निगम हर साल करीब 25 हजार श्वानों की नसबंदी करने का दावा करता है। इसके बावजूद शहर में इनकी संख्या में कमी नहीं आ रही है।


पांच साल में खर्च हुए 8.56 करोड़ रुपये, फिर भी नहीं थमी संख्या

पिछले पांच वर्षों में नसबंदी और टीकाकरण पर 8.56 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। भानपुर में नए नसबंदी केंद्र का निर्माण जारी है। वहीं, कोर्ट के निर्देश के बावजूद शहर में अब तक एक भी स्थायी डॉग शेल्टर नहीं बन सका है। कालापानी में प्रस्तावित 1000 श्वानों वाले डॉग शेल्टर का काम अभी शुरू नहीं हो सका है।

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