भोपाल में फिर पकड़ी गई गैस चोरी, 98 सिलिंडर जब्त, बांसुरी की मदद से चुराते थे गैस

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में घरेलू गैस उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कोलार स्थित इंडेन गैस एजेंसी में दूसरी बार सिलिंडरों से गैस चोरी पकड़ी गई है। बुधवार को जांच के दौरान सात सिलिंडरों में ढाई से तीन किलो तक गैस कम मिली। इससे पहले भी एजेंसी में सिलिंडरों में कम गैस मिलने का मामला सामने आ चुका है।

हैरानी की बात यह है कि सिलिंडरों से गैस निकालने के बाद उनकी सील दोबारा लगा दी जाती थी, जिससे उपभोक्ताओं को इसकी भनक तक नहीं लगती थी। पूरा पैसा चुकाने के बावजूद उन्हें कम गैस वाला सिलिंडर मिलने का खतरा बना हुआ था।