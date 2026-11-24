राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने सहकारिता क्षेत्र को लेकर दो अहम निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) और जिला सहकारी बैंकों के चुनाव एक साल के लिए आगे बढ़ा दिए गए। इसके साथ ही प्रदेश के नौ जिला सहकारी बैंकों को करोड़ों रुपये की अंश पूंजी देने की मंजूरी भी दी गई।

नई समितियों के गठन और परिसीमन के कारण टले चुनाव सरकार के अनुसार पैक्स की नई समितियां बनाने और उनके परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है। इसी वजह से चुनाव फिलहाल नहीं कराए जाएंगे। चुनाव के क्रम की भी इसमें भूमिका है, क्योंकि जिला सहकारी बैंकों के चुनाव में मतदाता पैक्स समितियों के प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए पहले पैक्स के चुनाव होंगे और उसके बाद बैंकों की चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसी को देखते हुए दोनों चुनाव एक साल के लिए टाले गए हैं।