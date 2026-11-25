राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश सरकार ने 4,536 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के चुनाव एक साल टालने का निर्णय लिया है। वर्ष 2018 से समितियों के चुनाव नहीं हुए हैं। इसके कारण जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के चुनाव भी लंबित हैं। उधर, अगले साल मई-जून में प्रस्तावित नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव होने के आसार भी कम हैं क्योंकि राज्य सरकार नया परिसीमन कराकर चुनाव कराना चाहती है। हालांकि वर्तमान स्थितियों को देखते हुए तय है कि यह जल्दी नहीं होगा।

इकाइयों की सीमाएं फ्रीज जनगणना के कारण प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं फ्रीज हैं। जब तक ये मुक्त नहीं हो जाती हैं तब तक राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का काम पूरा नहीं होगा। अभी तो संभाग स्तर पर सुनवाई और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक होनी है। रिपोर्ट तैयार होगी, जिसके आधार पर दावा-आपत्ति लिए जाएंगे और फिर नई इकाइयां बनेंगी, तब जाकर परिसीमन होगा।

प्रदेश में सहकारी समितियों के चुनाव वर्ष 2018 में हो जाने चाहिए थे लेकिन पहले कमल नाथ सरकार की कर्जमाफी और फिर कोरोना महामारी, नगरीय निकाय, पंचायत, वर्ष 2023 के विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव के कारण 2024 तक ये टलते चले गए। इसके बाद भारत सरकार ने समितियों का विस्तार करने के निर्देश दिए, जिसके चलते परिसीमन किया गया और 1,763 समितियां बढ़ीं। सदस्यता का निर्धारण आदि कार्यों के कारण सरकार ने चुनाव आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। इसे लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार चुनाव का सामना नहीं करना चाहती है क्योंकि इससे जनभावनाएं सामने आ जाएंगी।